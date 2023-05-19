19 Мая 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

В Югре молодого человека будут судить за убийство 80-летней родственницы и ее сына

22-летнего жителя Ханты-Мансийска будут судить за убийство двух лиц, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, 31 мая молодой человек поссорился с 80-летней родственницей и нанес ей не менее 32 ударов ножом. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Также обвиняемый убил 51-летнего сына погибшей, который вышел на звук конфликта. Второе убийство мужчина также совершил ножом, не желая оставлять свидетеля.

В ходе следствия в отношении обвиняемого была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой в 2022 году решением суда обвиняемый был направлен на принудительное лечение для оказания психиатрической помощи.

После прохождения лечения, стабилизации психического состояния, расследование уголовного дела было возобновлено. В настоящее время по уголовному делу собраны достаточные доказательства, мужчине предъявлено окончательное обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: убийство, уголовное дело, нож


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