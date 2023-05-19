19 Мая 2023
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Общество Москва
Фото: t.me/margaritasimonyan

Симоньян из Гонконга прислали интимную игрушку со следами взрывчатки

Глава RT Маргарита Симоньян сообщила в своем Telegram-канале о посылке со следами взрывчатки, которую ей прислали на работу.

"На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается", - написала Симоньян.

Позже она добавила фотографию посылки: предмет, похожий на интимную игрушку. "Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то", - сообщила Симоньян.

Посылка со следами взрывчатки для Маргариты Симоньян.(2023)|Фото: t.me/margaritasimonyan

Теги: маргарита симоньян, посылка, взрывчатка, интимная игрушка


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