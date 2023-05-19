19 Мая 2023
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Фото: скриншот видео с telegram-канала &quot;Mash&quot; / t.me/breakingmash

Протестующие попыталась прорвать кордон в аэропорту Тбилиси после приземления рейса из РФ

Грузинская оппозиция встретила акцией протеста первый рейс из России, прибывший в страну после возобновления авиасообщения.

Сторонники грузинской оппозиционной партии "Дроа" ("Время") изначально собрались в центре Тбилиси и автоколоннами двинулись в направлении аэропорта, сообщает РИА Новости. В воздушную гавань было направлено большое количество полицейских, которые оцепили здание.

После приземления самолета из Москвы протестующие попытались прорвать полицейский кордон, однако полиция сумела остановить участников акции протеста.

Mash пишет, что одновременно с этим местные журналисты отыскивают прилетевших россиян и расспрашивают о целях визита. Представители оппозиционных телекомпаний задают им провокационные вопросы, в частности, считают ли они Россию оккупантом.

Ранее национальный перевозчик Грузии, авиакомпания Georgian Airways заявила о нападках после решения выполнять рейсы в Россию. Как следует из заявления сотрудников авиакомпании, против перевозчика "начата грязная кампания".

Теги: протесты, тбилиси, рейс, россия


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