Патрушев заявил о радиоактивном облаке, которое движется с Украины в Европу

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре сообщил о том, что уничтожение боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западой Украине, привело к появлению радиоактивного облака. Оно уже направилось в сторону Европы.

Он обратил внимание на то, что 18 мая президент США Джо Байден прибыл в Японию для участия в саммите стран Группы семи. Сделал он это, приводит ТАСС слова Патрушева, в том числе для отстаивания, как считают американцы, "общих демократических ценностей".

"Главы стран Запада под давлением США будут также обсуждать помощь Украине", - сказал Патрушев.

Он заметил, что "американцы уже не раз в истории так "помогали" странам. Украине тоже "помогли", говорит Патрушев, надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном.

Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", - предупредил секретарь Совбеза РФ.

Как сообщалось, на днях в Хмельницком был поражен предположительно склад британских боеприпасов с обедненным ураном. В результате взрыва образовался огромный гриб. По словам военного эксперта Сергея Колясникова, для тушения пожара использовались специальные роботы, управляемые дистанционно. Хотя местные власти заявили, что никакой радиационной опасности нет и снарядов с ураном там не было, многие жители в спешке покинули окрестности.

Израильский военный эксперт, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми сообщил, что измерительные приборы в польском Люблине зарегистрировали резкое повышение в 6-7 раз уровня висмута, который является продуктом распада обедненного урана, используемого в боеприпасах. Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что облако радиации пошло дальше в Германию.

Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве.