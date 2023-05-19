В ГИБДД Екатеринбурга сообщили о закрытии пункта по оформлению ДТП

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что специализированный пункт по оформлению ДТП на улице Раевского, 13 закрывается.

Как пояснили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, данный пункт прекратит свою работу с 23 мая 2023 года. В ведомстве уточнили, что оформить ДТП автомобилисты могут в специализированных пунктах по следующим адресам: улица 3-го Интернационала, 15; улица Новинская, 13 и улица Машиностроителей, 53 "а". Режим работы – круглосуточный.

Также в ГИБДД напомнили, что у водителей есть возможность возместить ущерб при дорожно-транспортном происшествии через страховую компанию по упрощенному порядку его оформления – Европротоколу. Это можно сделать через портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост нарушений правил дорожного движения. Самым распространенным стало несоблюдение скоростного режима.