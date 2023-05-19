Коммунальщики Екатеринбурга на все лето перекроют движение по улице Учителей

В Екатеринбурге не все лето перекроют движение по улице Учителей. Начиная с 1 июня и по 30 августа там будут проводиться ремонтные работы.

Речь идет об участке от улицы Июльской до улицы Сулимова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. За эти три месяца рабочие ООО "ЖБИ 2020" проведут работы по модернизации участка тепловой сети.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, где опубликована вся актуальная информация о дорожных перекрытиях в Екатеринбурге.