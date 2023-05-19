Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прилетел в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств и встретится с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом.

Зеленский заявил, что хочет добиться "возвращения всех политических заключенных Крыма", "возвращения всех пленных и незаконно депортированных". Также он намерен представить свою "формулу мира", к реализации которой президент Украины хочет привлечь "как можно больше государств". Еще одна цель визита – "обеспечение энергетической безопасности следующей зимой".

Саудовская Аравия ранее отказалась поддержать антироссийские санкции, а аль-Сауд поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным.