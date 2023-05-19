"Жалкий, небритый старик": Хинштейн написал зарисовку о бывшем губернаторе Самарской области

Депутат Госдумы от Самарской области и бывший журналист Александр Хинштейн ("Единая Россия") опубликовал в своем Telegram-канале довольно желчную зарисовку о бывшем губернаторе Мордовии и Самарской области Николае Меркушкине.

"По коридорам Госдумы, точно призрак коммунизма, бродит экс-губернатор Самарской области и Мордовии Николай Меркушкин. Он обходит знакомых депутатов, сетуя на злодейку-судьбу: сын - в тюрьме, имущество — отбирают. Приходил он и ко мне. Я просто оторопел, когда увидел его у своего кабинета, учитывая, что расстались мы 7 лет назад, мягко говоря, без любви", - пишет Хинштейн.

Далее он рассказывает, что Меркушкин, "широко улыбаясь", "попросил аудиенции", на которой сообщил, что "хочет дружить".

Хинштейн описывает Меркушкина как "жалкого, небритого старика". Депутат заявил, что "после всего случившегося ни о какой дружбе не может идти и речи".

Меркушкин был главой Мордовии в 90-х и нулевых, затем возглавлял Самарскую область, где неоднократно становился фигурантом скандалов с участием различных местных и федеральных структур и финансово-промышленных групп.

"Ставил Меркушкина первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин. Но Меркушкин как-то очень быстро поймал звезду, с Володиным рассорился и с Ростехом отношения не наладил", - комментировал ситуацию политолог Евгений Минченко.

В 2021 году младший сын Меркушкина Алексей, занимавший в прошлом пост вице-губернатора Мордовии, был задержан по подозрению в даче взятки. Ситуацию в своем блоге освещал все тот же Хинштейн.