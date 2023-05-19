В Югре проводятся работы по тушению двух лесных и трех ландшафтных пожаров

В Югре проводятся работы по тушению двух лесных и трех ландшафтных пожаров, сообщили Накануне.RU в Авиалесоохране автономного округа.

В Кондинском районе действует два лесных пожара, общей площадью — 1,9 га. К ликвидации возгораний привлечены 11 работников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

В Березовском и Октябрьском районах зарегистрированы действующие ландшафтные пожары, площадь возгорания в Березовском районе — 45 га, в Октябрьском — 1 510 га. В тушении задействованы 35 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника.

Напомним, накануне стало известно о поджоге леса в Югорске - пожарные сообщили о двух очагах по обе стороны дороги.