Компания Volkswagen продала активы в России местному инвестору

Германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов структуре российского дилера "Авилон", говорится в сообщении компании.

Отмечается, что сделка одобрена российскими государственными органами. "Она включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками", - говорится в заявлении германского автоконцерна.

В апреле правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой. Сообщалось, что он будет продан автодилерскому холдингу "Авилон".

В качестве основных претендентов на завод немецкого концерна назывались "Авилон" и АФК "Система". СМИ писали, что вместо Volkswagen и Skoda на заводе в Калуге могут начать сборку машин китайских брендов.