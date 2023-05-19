Помощник президента назвал результаты демографической политики "разочаровывающими"

Результаты демографической политики за последний год оказались "разочаровывающими" считает помощник президента России Максим Орешкин. Об этом он заявил на расширенной коллегии Минтруда.

"Демографическая политика: здесь надо честно признать, что это одна из немногих сфер, где результаты последнего года оказались разочаровывающими, неудовлетворительными", - сказал чиновник. Он добавил, что "это означает необходимость повышения эффективности нашей политики в данной сфере".