19 Мая 2023
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Зампред Правительства Московской области заявил, что многие во власти не хотят победы России

Многие в российской элите не готовы консолидироваться вокруг президента ради победы. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Он пишет, что "Лондон поднял ставки в войне на уничтожение России" – передал украинскому режиму дальнобойные ракеты Storm Shadow с дальностью до 300 км. Под ударом теперь все новые регионы России, включая большую часть Крыма. Затем обязательно будут самолеты. У нас нет иного варианта, кроме победы.

"А все ли элиты это одинаково понимают? Готовы консолидироваться вокруг Президента? А? Ну вот и я о том же. А про т.н. "спящих" внутри госаппарата и корпоративного сектора - т.е. агентуру глубокого залегания ("шестую колонну") я раньше неоднократно писал", - написал Филимонов в своем телеграм-канале.

Советник первого главы ДНР Александра Захарченко и руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Александр Казаков говорит, что российские элиты не реагируют должным образом на те изменения, которые произошло с началом СВО. И их нужно обновлять.

Журналист и радиоведущий Сергей Мардан считает, что многих в элите волнует не победа, а скорейшее завершение СВО и замирение с Западом для "продолжения банкета".

Теги: элиты, СВО


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