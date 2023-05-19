"Брусника" снесет 18-этажный недострой "Карнеол" в Екатеринбурге

На пересечении улиц Гоголя и Энгельса в Екатеринбурге в скором времени может появиться новый многоквартирный дом. Сейчас на этом месте располагается 18-этажный недострой - БЦ "Карнеол", который накануне для сноса выкупила компания "Брусника".

Как рассказал девелопер в своем Telegram-канале, строительство бизнес-центра стартовало еще в 2009 году, однако спустя семь лет застройщик обанкротился. После этого объект был передан банку "Открытие", который выступал одним из кредиторов организации. На торги задние выставляли с 2016 года, однако за столько лет его так никто и не захотел приобрести.

Недавно компания "Брусника" вышла на торги, куда также заявился "Ав-Неруд", однако последнюю не допустили из-за отсутствия обеспечительного взноса.

"За это время здание морально устарело. Достраивать его нам кажется бессмысленным и с эстетической, и с экономической точки зрения. Мы намерены аккуратно разобрать "Карнеол" и возвести на участке жилой дом. Его внешний облик наши архитекторы определят совместно с городской администрацией и профильным сообществом", - пояснили в пресс-службе застройщика.

Демонтаж "Брусника" планирует начать летом текущего года и завершить в 2024 году.