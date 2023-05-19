Глава ЕК выступила против переговоров России и Украины на равных условиях

Любые мирные инициативы, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной, должны быть отвергнуты, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7.

"Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты", — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон собрался предложить Китаю план, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной. Задумка французского президента будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Отмечается, что контакты между Москвой и Киевом могут начаться этим летом, "если все пройдет хорошо".