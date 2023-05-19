19 Мая 2023
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Общество В России
Фото: Россия 24, скриншот

Михеев раскритиковал постоянные новости о западном оружии для Украины

Политолог Сергей Михеев считает, что постоянные новости об оружии, которое Запад передает украинскому режиму, работают против россиян.

"Наши СМИ очень много внимания уделяют реально демотивирующей повестке. Мы постоянно рассказываем про это контрнаступление, про то, как Запад делает то-то и то-то, сколько оружия поставляет и как нам угрожает. Мы таким образом мотивируем людей? Нет. Это бесконечное закошмаривание. Вы что, хотите, чтобы люди в петлю залезли, когда вы все это говорите? Вы какого результата ожидаете?" - задал вопрос Михеев на канале "Спас".

Общественное мнение нужно формировать, а не потакать тому, что плохие новости быстрее расходятся.

"В спецоперации есть цель добиться успеха. Ну, так к успеху идите, а не помещайте людей в уныние. Я абсолютно уверен, что исторически Россия непобедима. Она может быть побеждена только катастрофой в головах самих жителей России", - подытожил эксперт.

Теги: Украина, СМИ


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