19 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

МЧС: почти 2 тысячи свердловчан нарушили особый противопожарный режим

В Свердловской области выявлено более 1 тысячи 800 нарушителей особого противопожарного режима. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
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По информации ведомства, с начала введения данного режима на Среднем Урале зарегистрировано 784 выезда пожарных на тушение возгораний сухой травы в черте населенного пункта и садовых товариществ. Патрульно-контрольными группами проведено более 1 тысячи 895 рейдов, в ходе которых составлена 1 тысяча 841 протокол за несоблюдение особого противопожарного режима. Нарушителей ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

На днях специалисты патрулировали береговую зону озера Шарташ в Екатеринбурге.

"В ходе рейда были выявлены три нарушения. Несмотря на запрет, граждане жарили шашлык, за что были привлечены к административному наказанию в виде денежного штрафа", - отметил инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Вячеслав Анохин.

В свердловском МЧС призвали соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травы и разведение костров, в том числе в бочках и мангалах. В ведомстве заявили, что профилактические рейды будут идти до окончания пожароопасного сезона.

Теги: МЧС, шашлыки, нарушители, режим


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