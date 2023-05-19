19 Мая 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Шойгу посетил пункт управления группировки войск "Восток" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по текущей обстановке.

Шойгу отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки.

Кроме того, министр поставил задачу командующему и командирам группировки продолжать активную комплексную разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин посетил штабы и заслушал доклады военачальников. Поездки Путина в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР заранее не готовились.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже объяснил, почему верховный главнокомандующий оказался в зоне СВО без министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. Как оказалось, власти России решили "не искушать противника".

Теги: шойгу, группировка войск восток, сво


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