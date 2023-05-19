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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

Омбудсмен Прикамья отреагировал на обыски пермских общественников

Обыски у пермских общественников и правозащитников, в том числе у членов президентского совета по правам человека Татьяны Марголиной и Светланы Маковецкой прокомментировал краевой уполномоченный по правам человека Игорь Сапко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что общественники, к которым сегодня нагрянули силовики, в настоящий момент в уголовном деле заявлены как свидетели.

"Обеспокоен и держу руку на пульсе. Пообщался по телефону с Татьяной Ивановной, договорились информировать друг друга по текущей ситуации. Все пермские активисты-общественники, по имеющейся информации на данный момент, являются свидетелями", - пишет Сапко.

Игорь Сапко(2016)|Фото:Накануне.RU

Он переговорил с представителями силовых структур, участвующих в следственных действиях, попросил обратить особое внимание на четкое соблюдение действующего законодательства в данном конкретном деле.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении двух граждан России. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, бывший глава краевого отделения общества "Мемориал"* (в настоящий момент ликвидировано) и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Фигуранты дела - Роберт Латыпов и Александр Чернышев, последний был арестован 5 мая.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: ФСБ, обыски, общественники, Игорь Сапко


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