19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: "Яндекс" получил предложение о покупке контрольного пакета акций от Потанина и Алекперова

"Яндекс" получил предложение о покупке контрольного пакета акций от Владимира Потанина и Вагита Алекперова, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В компании не комментируют информацию, источник РБК рассказал, что для контроля за голосующим пакетом может быть создан специальный фонд, в который вошел бы менеджмент "Яндекса". Источник же Bloomberg говорит, что бизнесмены хотят купить не менее 51% акций.

Ранее СМИ неоднократно сообщали об интересе к покупке "Яндекса" широкого круга российских миллиардеров или их консорциумов. Готовить сделку, якобы, назначили экс-главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Также сообщалось о планах разделить "Яндекс" на российский и иностранный бизнес. Последний должен остаться за основателем и совладельцем проекта Аркадием Воложем.

Теги: яндекс, владимир потанин, вагит алекперов


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Ранее 04.05.2023 09:56 Мск СМИ: Российская часть "Яндекса" может перейти под контроль Мордашова, Алекперова и Потанина

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