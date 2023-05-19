СМИ: "Яндекс" получил предложение о покупке контрольного пакета акций от Потанина и Алекперова
"Яндекс" получил предложение о покупке контрольного пакета акций от Владимира Потанина и Вагита Алекперова, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В компании не комментируют информацию, источник РБК рассказал, что для контроля за голосующим пакетом может быть создан специальный фонд, в который вошел бы менеджмент "Яндекса". Источник же Bloomberg говорит, что бизнесмены хотят купить не менее 51% акций.
Ранее СМИ неоднократно сообщали об интересе к покупке "Яндекса" широкого круга российских миллиардеров или их консорциумов. Готовить сделку, якобы, назначили экс-главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Также сообщалось о планах разделить "Яндекс" на российский и иностранный бизнес. Последний должен остаться за основателем и совладельцем проекта Аркадием Воложем.