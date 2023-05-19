19 Мая 2023
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Политика За рубежом
Фото: Francisco Seco/AP/TASS

Британия оставит замороженными активы РФ "до выплаты компенсаций Украине"

МИД Великобритании заявил, что Лондон разморозит активы России при ее согласии выплатить компенсацию Украине.

В заявлении ведомства говорится, что "российские государственные активы …останутся заблокированными до того момента, пока РФ не согласится оплатить ущерб, который она нанесла Украине". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Швейцария считает юридически возможным использовать деньги ЦБ РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины.

Речь идет о сумме в 7,4 миллиарда франков — почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.

Теги: великобритания, россия, активы, заморозка


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