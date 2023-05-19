19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство будет ежегодно увеличивать МРОТ - Голикова

Власти намерены ежегодно увеличивать минимальный размер оплаты труда, заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. По ее словам, это потребует принципиально новой идеологии в оплате труда бюджетников.

Также на расширенной коллегии Минтруда Голикова сообщила, что с 1 января 2024 года в стране должен заработать единый реестр нуждающихся граждан. Его планируется создать на базе Минтруда, ФНС, МВД и Росстата.

Предложение внести в Конституцию РФ статью о ежегодной индексации зарплаты бюджетников в 2020 году высказывали профсоюзы, и в Кремле даже соглашались, что над таким пунктом "можно подумать". Но в итоге в обновленном главном законе страны появился лишь пункт об обязательной ежегодной индексации пенсий, нормативное регулирование в части индексации заработной платы не изменилось.

Теги: мрот, татьяна голикова, индексация, правительство


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