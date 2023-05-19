19 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В лесу на Среднем Урале нашли тела молодых парня и девушки

На Среднем Урале в лесу обнаружены два трупа. Сейчас в обстоятельствах разбираются силовики.
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Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сигнал об обнаружении в лесном массиве Верхней Пышмы тел молодого парня и девушки 1998 года рождения поступил днем 19 мая. О жуткой находке сообщили посетители лесопарка.

"По имеющимся предварительным сведениям, это происшествие не связано с проявлениями криминала. При осмотре установлено, что вещи умерших находились при них", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в областном Следственном комитете, сейчас проводится проверка. Сотрудники СКР уже сделали осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела будут направлены на экспертизу для выяснения причин смерти.

"Сведений о том, что смерть молодого человека и девушки, жителей Екатеринбурга, наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Также назначены иные необходимые экспертные исследования. Причины и обстоятельства выясняются", - добавили в ведомстве.

Теги: лес, полиция, СК, Верхняя Пышма


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