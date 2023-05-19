19 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Госдуме призвали мужчин не скрывать от семей уход на СВО. Искать военных все тяжелее

Мужчин, отправляющихся защищать Родину, просят не скрывать от семей уход на СВО. После таких необдуманных действий, жены и матери не могут найти мужей и не знают, куда обращаться. С таким призывом выступил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

"Вы когда идете на СВО через контракт или в составе ЧВК, вы сообщайте женам, матерям, куда отправляетесь. Чтобы вас не теряли. Едва ли не каждую неделю обращаются женщины с опухшими от слез глазами, которые просят найти своих мужчин. Те уезжают. Никаких подробностей не сообщают. Только по косвенным данным потом выясняется, что они на СВО. Где, у кого служат – не ясно. Живы они или убиты – не ясно. Где искать – не ясно", – пишет парламентарий.

Накануне к депутату обратилась россиянка, чей муж якобы отправился на вахту в Краснодарский край. Сыну написал смс: "Береги маму, погладь кота", - а после пропал. Только через несколько месяцев жене солдата позвонили с украинской симки и сказали, что супруга в составе ЧВК взяли в плен, после чего связь прервалась. Дозвониться по номеру не удалось, с женщиной больше не связывались, куда обращаться она не знала, потому написала Иванову.

Сейчас депутат вместе с юристами и участниками СВО обдумывают алгоритм действий при таких ситуациях.

Теги: Госдума, СВО, военный, жена


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