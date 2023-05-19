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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В ФСБ официально прокомментировали обыски, которые прошли сегодня утром у пермских общественников

В ФСБ прокомментировали обыски, которые прошли сегодня утром у пермских общественников, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно пресс-релизу службы безопасности, следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан России. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, бывший глава краевого отделения общества "Мемориал"* (в настоящий момент ликвидировано) и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации "Центр исторической памяти" пытались вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", представляющие, согласно экспертной оценке, культурную и историческую ценность.

Фигуранты дела - Роберт Латыпов и Александр Чернышев. Напомним, 5 мая Александр Чернышев был арестован. Сегодня стало известно, что против него возбуждено уголовное дело. Сотрудники службы и краевого ГУ МВД проводят по делу комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Напомним, сегодня в пермских СМИ появилась информация о том, что силовики нагрянули к членам президентского совета по правам человека Светлане Маковецкой и Татьяне Марголиной — бывшему уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Также обыски прошли у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

У общественников взяли подписи о неразглашении данных предварительного следствия.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: ФСБ, обыски, общественники


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Развитие сюжета:

Ранее 19.05.2023 12:03 Мск Омбудсмен Прикамья отреагировал на обыски пермских общественников

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Ранее 19.05.2023 08:19 Мск В Перми проходят обыски у активистов-общественников

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