19 Мая 2023
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Общество Украина
Фото: Украинская Православная Церковь

Возле Киево-Печерской лавры "маг Велиар" провел сатанинскую акцию - "отпевание" УПЦ

Некий "маг Велиар" провел сатанинскую акцию под Киево-Печерской лаврой - он изобразил "отпевание" УПЦ. Ему помогали провокаторы из расположенного напротив лавры офиса "Евросолидарности" Петра Порошенко, пишет Союз православных журналистов.
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"Маг" надел "панагию" с изображением сатаны и такую же "митру". Он "кадил" гроб, в котором лежали два чучела, изображающие церковных иерархов. Кощунство сопровождалось непристойным текстом с ругательствами. Рядом стояли участники, на груди которых висели плакатами с неприличными надписями. Они демонстративно рыдали, лаяли и кукарекали. "Маг" заявил, что лавру в итоге захватят раскольники.

Как заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, участники этого действа вызывают сострадание. И они случаются все чаще. Провокаторы же рассчитывают на внимание, поэтому лучшая реакция - это игнорировать.

Первый проректор Киевской духовной академии и семинарии протоиерей Сергий Ющик заявил, что раскольники "пробили очередное дно, транслируя в христианской стране полностью сатанинское действо".

Интересно, что у раскольников открестились от акции. Их спикер Иван Зоря заявил, что это кощунство оправдывает УПЦ. Он даже осуждает "карнавально-издевательские PR-акции против религии и насмешки над верой". Также тем самым дисредитируются раскольники, которые хотят выглядеть, как православные.

"И организаторам, и участникам таких акций – позор!" – написал Зоря.

Ранее украинский режим постановил, что УПЦ должна покинуть лавру до 30 марта, направив комиссию по приему-передаче имущества. Церковь отказалась. В последнее время конфликт перешел в вялотекущую стадию.

Теги: УПЦ, украина, киево-печерская лавра


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