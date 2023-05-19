Александр Ведерников: Объем субсидий на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях необходимо увеличить

Антитеррористическая защищенность объектов образования обсудил сегодня депутатский штаб под председательством спикера Законодательного Собрания Иркутской области Александра Ведерникова. Участие в заседании приняли представители регионального минобра, департамента образования Иркутска и прокуратуры, мэры, председатели и депутаты муниципальных Дум, сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области.

По словам Александра Ведерникова, депутаты областного парламента во время рабочих поездок в территории получают сигналы о нехватке финансирования на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности школ. В прошлом году из областного бюджета в муниципалитеты на эти цели было направлено 34,5 млн рублей. Парламентарии проанализировали расходы на такие мероприятия в других регионах. Так, в Липецкой области объем финансирования в 2022 году составил 278 млн рублей. В несколько раз больше бюджетных денег тратят на защиту детей в образовательных учреждениях Кемеровской области. «Очевидно, что размер субсидий для муниципалитетов Иркутской области необходимо увеличивать, ведь речь идет о безопасности детей. Впереди большие летние каникулы, и у нас есть время, чтобы вместе с муниципалитетами и правительством проанализировать текущую ситуацию, и принять необходимые меры до начала следующего учебного года», – отметил Александр Ведерников.

Председатель Думы Братска Лариса Павлова рассказала, что при потребности в 273 млн рублей, в прошлом году город получил 4,5 млн рублей субсидий, а в этом году 1,3 млн рублей. Большая часть проблем решается за счет средств городского бюджета, из которого за пять лет было потрачено 78 млн рублей. Кроме того, для охраны учреждений образования не хватает квалифицированных сотрудников. Братские депутаты подготовили предложение для регионального правительства по разработке программы, в рамках которой будет организовано централизованное обучение охранников. О дефиците кадров специализированной охраны рассказали также представители администраций Иркутска, Иркутского, Усольского, Мамско-Чуйского и Чунского районов.

По информации министра образования Иркутской области Максима Парфенова, всего на территории региона 2083 образовательные организации. Большая часть из них оснащена системами защиты. Объем субсидий для муниципалитетов на антитеррористические мероприятия в 2022 году составлял 49,5 млн рублей, в 2024 год планируется направить на эти цели 246,7 млн рублей. «Правительство региона готово и будет увеличивать размеры субсидий на эти цели», – подчеркнул Максим Парфенов.

Руководитель ведомства подчеркнул, что в ряде территорий субсидии не осваиваются в полном объеме. По мнению депутата Ольги Безродных, такая проблема возникла из-за того, что деньги выделяются на покупку определенного оборудования, которое в территориях могли приобрести ранее за счет средств муниципальных бюджетов. «Нужен исчерпывающий перечень оборудования, чтобы муниципалитеты могли сами выбирать то, что им необходимо», – сказала Ольга Безродных. Помимо этого, депутаты обратили внимание министра образования на необходимость более тщательного контроля за проектированием зданий образовательных учреждений, потому что некоторые конструкции не способствуют быстрым действиям в случае возникновения опасности. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова отметила, что вопрос безопасности детей в образовательных учреждениях будет детально обсуждаться на одном из ближайших заседаний комитета.

Подводя итоги депутатского штаба, Александр Ведерников сказал, что работа над решением существующих проблем будет продолжена: «Изменения, внесенные в федеральное законодательство, легли дополнительными обязанностями на муниципальные образования, как на собственников образовательных учреждений. Мы не должны оставлять муниципалитеты один на один с многочисленными проблемами, которые самостоятельно они решить не смогут. Полномочия разные у ведомств разных уровней, а все дети наши».