Глава Тюменской области рассказал, из чего состоит малый и средний бизнес региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая в столице региона на главной сессии форума "Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей", сообщил, что в области растет количество организаций малого и среднего бизнеса (МСП). Говоря о структуре, он уточнил, что 96% предприятий – микробизнес, 3,5% – малые предприятия, 0,25% – средние.

"Это не очень хорошая структура для того, чтобы обеспечить рост экономики темпами больше, чем мировые. Мы будем расти быстрее, если будут расти компании, их размеры и капитализация", - сказал Моор.

Для того, чтобы получить долгосрочные преимущества экономики, надо сконцентрироваться на высокотехнологической промышленности, полагает губернатор.

"Меня беспокоят люди (бизнесмены), которые видят возможности, но еще ими не воспользовались. У нас в области действуют комфортные ставки (губернатор говорит об упрощенной системе налогообложения, - прим.)", - сказал Моор.

По системе "доходы – расходы" с 2015 г. действует минимальная ставка в 5%. По системе "доходы" действовала (ставка) 6%, в 2020-ом ее опускали до 1%, сейчас она – 4%.

"В этом году обе эти нормы заканчивают свое действие. В ближайшее время я внесу в нашу Тюменскую областную думу законопроект о продлении этих ставок на пять лет, до конца 2028 г.", - сказал Моор.