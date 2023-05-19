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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге умер бизнесмен, проходивший по делу о заказном убийстве

В Екатеринбурге скончался бизнесмен Дмитрий Дейч, который был фигурантом уголовного дела о заказном убийстве.

Напомним, по версии следствия, у Дейча в ходе совместной предпринимательской деятельности на почве разногласий сложились личные неприязненные отношения с компаньоном. Согласно материалам дела, у коммерсанта возник умысел на его убийство, для чего Дейч привлек Михаила Клока, которого в дальнейшем осудили за участие в ОПГ.

Как ранее сообщали в суде, тот согласился и обратился к своему знакомому с предложением совершить убийство, а затем передал ему полученные от Дейча деньги за будущее преступление. Как показало расследование, Клок, согласно разработанному с Дейчем плану, в назначенный день отвез исполнителя на место, где киллер расстрелял потерпевшего из огнестрельного оружия. Затем орудие преступления утопили в озере.

Кировский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовных дел Дмитрия Дейча и Михаила Клока зимой этого года. На этой неделе было вынесено решение: производство по делу в отношении Дейча прекратить. Как сообщается в электронной картотеке суда, это связано со смертью обвиняемого. Причины смерти бизнесмена не уточняются, но, судя по информации картотеки, заседания не раз переносили из-за его болезни.

Что касается Клока, заседание по его делу намечено на 25 мая. Процесс проходит в закрытом режиме.

Теги: бизнесмен, дело, убийство, суд


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Ранее 02.02.2023 13:36 Мск В Екатеринбурге главаря "ОПГ Клока" судят по делу о заказном убийстве

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