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Общество В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Грузия разрешила авиакомпании Red Wings летать в Тбилиси и Кутаиси

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings.

"С июня текущего года авиакомпания Red Wings будет летать по направлению Сочи - Тбилиси - Сочи и Москва - Кутаиси - Москва", - говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что авиакомпания не находится в черном списке Евросоюза.

15 мая сообщалось, что российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. Сегодня состоялся первый после четырехлетнего перерыва авиарейс по маршруту Москва – Тбилиси.

Теги: Red Wings, Грузия, Тбилиси, Кутаиси


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