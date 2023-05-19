Мишустин едет в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай. В программе главы кабинета министров встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером госсовета страны Ли Цяном, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях", - сообщили в правительстве.

Затем Мишустин из Пекина переместится в Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме.