19 Мая 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин едет в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Российский премьер-министр Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай. В программе главы кабинета министров встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером госсовета страны Ли Цяном, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях", - сообщили в правительстве.

Затем Мишустин из Пекина переместится в Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме.

Теги: михаил мишустин, си цзиньпин, визит, китай


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