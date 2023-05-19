National Interest: США не имеют ясной цели на Украине

Какие цели США преследуют, оказывая огромную поддержку украинскому режиму, сегодня не более ясно, чем полтора года назад, пишет The National Interest. Это может дорого обойтись Америке и привести к противоположному результату.

В самом начале СВО заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала целью США в конфликте "стратегическое поражение" России. Но что за этим стоит? Сейчас администрация Джо Байдена отчитывается просто - сколько оружия Вашингтон отправил Украине, но избегает при этом более существенных вопросов. Но трезвые оценки говорят, что это может привести к политическому фиаско.

Подобное с США ранее уже было. Так, Барак Обама призывал сирийского лидера Башара Асада уйти и заявлял о цели его свергнуть.

"И вот мы наблюдаем финал этого спектакля: президента Башара Асада безоговорочно приняли обратно в Лигу арабских государств. Противоположность стратегического поражения — стратегическая победа, и именно ей сегодня хвалится в Дамаске Иран", - отмечает автор.

Арабские страны, некогда поддержавшие вашингтонскую кампанию по давлению на Иран, теперь замиряются с Тегераном, игнорируя позицию США. Что будет с Украиной? Вашингтон утверждает лишь, что президент РФ Владимир Путин умерил свои амбиции, но с мерилом успеха в нанесении стратегического поражения России администрация Байдена так и не определилась. И это может привести к неожиданным для США результатам.

Подобная статья вышла в The American Conservative. Старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу пишет, что Украине нужно отказать во вступлении в НАТО и перестать так сильно ее поддерживать. Военные расходы превратились в одну из самых масштабных программ США по оказанию помощи другим странам.