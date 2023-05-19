19 Мая 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: AP Photo / Evan Vucci

MWM: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить "Кинжал"

Зенитно-ракетный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", пишет Military Watch Magazine.

В статье говорится, что ни одна из выпущенных ракет так и не достигла цели, а стоимость запуска обошлась украинской стороне в 96 миллионов долларов.

Отмечается также, что эти американские системы оставили вблизи Киева для защиты украинской столицы от российских ударов по критически важной инфраструктуре. Издание пишет, что степень мобильности комплексов ниже, чем у советских вариантов системы С-300, поэтому они не были перемещены к линии фронта для прикрытия украинских войск.

16 мая Минобороны РФ сообщило, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США. По данным источников, носитель российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К уничтожил американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Боевые расчеты противника ничего не смогли предпринять для защиты зенитных систем.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США передал, что "повреждения системы Patriot после российской ракетной атаки минимальны". Система функционирует, радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден. 18 мая Пентагон заявил, что поставленная Украине ЗРК полностью отремонтирована и находится в рабочем состоянии.

Теги: Patriot, Кинжал, Украина


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