Уральский полпред рассказал, как оценивать деловой климат региона

Уральский полпред Владимир Якушев, выступая в Тюмени на форуме "Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей", рассказал, как можно оценить деловой климат региона. По его словам, главное здесь – связь с предпринимателями, их опрос. Также стоит обращать внимание на инвестиционный рейтинг.

При этом, говорит Якушев, не сложно, находясь в регионе и общаясь с губернатором и инвестиционным блоком, понять, насколько они заинтересованы в развитии ситуации. Можно много рассказывать о различных моделях, но названные факторы помогают оценить перспективу, сказал Якушев.

При этом, уточнил полпред, регион региону рознь. В одном субъекте может быть проект, реализуемый госкорпорацией, которая сломает преграды, и за этим проектом придут большие инвестиции. В другом регионе может не быть госкорпораций, а существовать преимущественно малый и средний бизнес. В этом случае показатель привлеченных инвестиций будет говорить о деловом климате.