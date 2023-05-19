Только 30% студентов хотят распределения после окончания вуза

Только 30% студентов поддерживают идею о распределении после окончания вуза. Таковы результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob, который прошел с 1 по 17 мая 2023 года.

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект о распределении выпускников вуза на три года после выпуска. В случае отказа выпускник должен возместить государству расходы на обучение.

41% студентов заявили, что не хотят этого. А 46% считают, что подобная система нарушает свободу их выбора. При этом почти треть не определились со своей позицией по этому вопросу.

Интересно, что в возрасте 25-34 лет уже 50% поддерживают инициативу. А среди людей старше 45 лет - 65%. В том числе среди родителей учащихся 10—11 классов, планирующих поступление в вузы, - 61%.

В целом за последние годы число сторонников системы распределения заметно сократилось. Еще в 2019 году их было 69%, а сегодня - 56%. Доля противников, напротив, существенно, выросла - с 10% до 25%.

В Минобрнауки не поддерживают идею. Она "не вписывается в современные экономические реалии", заявил недавно замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. По его словам, нужно не трудоустраивать выпускников, а обеспечивать "возможностями для самореализации", ориентируясь на потребности рынка труда.