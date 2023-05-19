Только 30% студентов хотят распределения после окончания вуза

19 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Только 30% студентов хотят распределения после окончания вуза

Только 30% студентов поддерживают идею о распределении после окончания вуза. Таковы результаты опроса Исследовательского центра портала SuperJob, который прошел с 1 по 17 мая 2023 года.

Напомним, в Госдуму был внесен законопроект о распределении выпускников вуза на три года после выпуска. В случае отказа выпускник должен возместить государству расходы на обучение.

41% студентов заявили, что не хотят этого. А 46% считают, что подобная система нарушает свободу их выбора. При этом почти треть не определились со своей позицией по этому вопросу.

Интересно, что в возрасте 25-34 лет уже 50% поддерживают инициативу. А среди людей старше 45 лет - 65%. В том числе среди родителей учащихся 10—11 классов, планирующих поступление в вузы, - 61%.

В целом за последние годы число сторонников системы распределения заметно сократилось. Еще в 2019 году их было 69%, а сегодня - 56%. Доля противников, напротив, существенно, выросла - с 10% до 25%.

В Минобрнауки не поддерживают идею. Она "не вписывается в современные экономические реалии", заявил недавно замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. По его словам, нужно не трудоустраивать выпускников, а обеспечивать "возможностями для самореализации", ориентируясь на потребности рынка труда.

Теги: распределение, выпускники, вуз


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети