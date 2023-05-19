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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: fsb.ru

С пермских правозащитников после обысков взяли подписку о неразглашении

С правозащитников и активистов, у которых утром прошли обыски, взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на адвоката Елену Першакову.

Статья уголовного дела, в рамках которой проводились мероприятия, не сообщается, однако, по словам Першаковой, обыски связаны с обществом "Мемориал"* (в настоящий момент ликвидировано). Обыски прошли минимум по шести адресам. Их проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Постановление, разрешающее осуществление следственных действий, выдал Ленинский райсуд Перми.

Напомним, сегодня в пермских СМИ появилась информация о том, что силовики нагрянули к членам президентского совета по правам человека Светлане Маковецкой и Татьяне Марголиной — бывшему уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Также обыски прошли у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Теги: ФСБ, обыски, общественники


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Ранее 19.05.2023 08:19 Мск В Перми проходят обыски у активистов-общественников

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