С пермских правозащитников после обысков взяли подписку о неразглашении

С правозащитников и активистов, у которых утром прошли обыски, взяли подписку о неразглашении данных предварительного следствия, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на адвоката Елену Першакову.

Статья уголовного дела, в рамках которой проводились мероприятия, не сообщается, однако, по словам Першаковой, обыски связаны с обществом "Мемориал"* (в настоящий момент ликвидировано). Обыски прошли минимум по шести адресам. Их проводили сотрудники УФСБ России по Пермскому краю. Постановление, разрешающее осуществление следственных действий, выдал Ленинский райсуд Перми.

Напомним, сегодня в пермских СМИ появилась информация о том, что силовики нагрянули к членам президентского совета по правам человека Светлане Маковецкой и Татьяне Марголиной — бывшему уполномоченному по правам человека в Пермском крае. Также обыски прошли у журналистки Татьяны Черепановой и у правозащитного адвоката Оксаны Асауленко.

*Внесен Минюстом РФ в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.