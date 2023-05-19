19 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: pro-lock72.ru

Погорельцам Карпинска выделят 19 миллионов на покупку 12 квартир

Жителям Карпинска, чье жилье было уничтожено недавним пожаром, выделят 19 миллионов рублей на покупку 12 квартир. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства Свердловской области в виде иного межбюджетного трансферта. Жилье будет предоставлено на вторичном рынке как маневренный фонд, в том числе и как временный вариант проживания.

Напомним, что пожар уничтожил в городе многоквартирный дом, из-за чего без крыши над головой осталось 33 человека. Огонь также оставил без жилья поселки Таежный и Сосьва. Власти региона решили возвести 60-квартирный дом для погорельцев в Сосьве, а недавно приступили к строительству индивидуального жилья.

В Таежном также планируется возвести 26 домов площадью в 42 кв.м.

Теги: Карпинск, квартира, жилье, погорельцы, бюджет


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