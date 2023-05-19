Объем инвестиций в Тюменскую область в 2022-ом составил 358 миллиардов

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая в столице региона на главной сессии форума "Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей", сообщил, что параллельным импортом "и всем остальным" эффективнее и быстрее занимается малый и средний бизнес.

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При этом у предпринимателей были разные позиции. Кто-то заморозил инвестиции, кто-то продолжал делать то, что делает, кто-то открыл для себя новые ниши, сказал губернатор, уточнив, что по итогам 2022 г. объем инвестиций в Тюменскую область на 52% превысил аналогичный показатель 2021 г. и составил 358 млрд руб. Есть другой показатель – количество субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2022 г. оно выросло в Тюменской области на 3%, аналогичный рост произошел за январь – апрель 2023 г. По словам Моора, 2022 г. показал, что власти и бизнес в условиях неопределенности могут действовать очень эффективно.

Отметим, в 2022 г. предприниматели Тюменской области получили гранты на общую сумму 9 млн руб. В 2023 г. на гранты для предпринимателей из бюджета региона власти Тюменской области выделили 40 млн руб. Это значит, что еще больше инициативных и предприимчивых жителей региона смогут воспользоваться помощью государства. Гранты предприниматели получают в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".