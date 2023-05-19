Банки запросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток

Российские банки не вошли в перечень структур, которым предоставляется доступ к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток. Таким образом, они оказались лишены возможности выполнять нормы нового закона об электронных повестках, согласно которому банкам предписано отказывать в кредитах уклонистам. Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в Министерство обороны и Банк России, пишет РБК.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток. Поправки, которые вносятся в закон о воинской службе, предполагают появление двух новых видов повесток: отправляемых заказным письмом и электронных. Последние будут автоматически приходить гражданам в их кабинеты на сайте Госуслуг. Также парламентарии выяснили, что любая сформированная в едином реестре повестка автоматически считается доставленной через семь дней, даже если получатель ее не видел на Госуслугах. Неявка же по повестке в военкомат будет приводить к новым серьезным ограничениям. Например, военнообязанного могут не выпустить из страны, наложить запрет на управление автомобилем, заключение сделок с недвижимостью и т.д.

Председатель совета Андрей Емелин заявил, что для банков стало открытием то, что они будут причастны к исполнению новых норм. Без доступа к реестру они опасаются роста жалоб от клиентов. "Эти временные ограничения применяются к человеку. Это наш клиент, который, возможно, не ожидает повестки, а значит, и отказов по кредитам", — пояснил председатель НСФР. Он добавил, что споры об обоснованности таких решений будут в любом случае, и банкам необходимо на что-то ссылаться при невыдаче кредита.

СФР просит предоставить участникам рынка доступ к датам направления повестки, ее вручения и начала действия ограничительных мер. Кроме того, в совете предложили давать кредитным организациям доступ к базам данных в течение минуты без согласия гражданина. В письме содержится просьба разъяснить, как следует поступать, если на момент подачи заявки клиент не считался уклонистом, а во время заключения договора уже является таковым.