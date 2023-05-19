Благоустройство общественных пространств – это механизм преображения территорий и весомый вклад в развитие региона

Министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева поделилась своим мнением по поводу всероссийского голосования, которое проходит до 31 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России.

«Благоустройство общественных пространств – это не просто преображение территорий, это весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Улучшение санитарных, эстетических условий, создание комфорта обеспечивает позитивное настроение местных жителей, привлекает туристов, притягивает инвесторов. Но, что не менее важно, благоустроенные территории обеспечивают условия для развития сферы культуры. В прошлом году в порядок привели ряд площадок около сельских Домов культуры. Благоустроенные объекты создают возможность реализации культурных проектов в новых форматах, являются точкой притяжения для творческих людей», – отметила министр культуры Астраханской области Ольга Прокофьева.

Так, в Лиманском районе в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустроили площадки около Домов культуры в сёлах Бирючья Коса, Михайловка, Кряжевое.