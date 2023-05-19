19 Мая 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Великобритания расширила санкционный список на 86 российских граждан и компаний

Великобритания объявила о новом пакете санкций в отношении России. Премьер-министр королевства Риши Сунак сообщил о вводе ограничений в отношении еще 86 лиц и компаний, "связанных с Владимиром Путиным". Общее число россиян, попавших под британские санкции, превысило 1,5 тыс. человек, передает The Guardian.

Под новые санкции попали Росбанк и "Тинькофф-банк", девять организаций, связанных с Росатомом, банк "ДОМ.РФ", основатель "Русской медной компании" Игорь Алтушкин.  

Всех их британские власти описывают как "представителей военно-промышленного комплекса, приближенных президента России, людей, связанных с ключевыми направлениями экономики, такими как энергетика, металлургия и судоходство".

Теги: великобритания, санкции, игорь алтушкин


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