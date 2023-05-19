Краснознаменная группа в Екатеринбурге открылась на новом месте

В Екатеринбурге на новом месте открылась Краснознаменная группа с орденом Ленина.

Напомним, Краснознаменную группу демонтировали в 2013 году, до этого она много лет располагалась в самом центре города. Сейчас группа размещена в микрорайоне Уралмаш на площади Первой Пятилетки.

Новое место для монумента было выбрано горожанами в открытом онлайн-голосовании, а все работы по реконструкции выполнялись за счет меценатов. К установке Краснознаменной группы на Уралмаше приступили в начале апреля.

Накануне возле монумента убрали забор, который поставили на время всех работ. Теперь группа открыта для свободного посещения.

Напомним, на этой неделе глава Екатеринбурга Алексей Орлов лично оценил реконструкцию Краснознаменной группы. Мэр отметил, что новое место композиции выбрано удачно, поскольку рядом находится Уралмашзавод, также имеющий ордена Ленина.