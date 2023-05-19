19 Мая 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Уральский полпред приехал в Тюмень, чтобы "записывать за бизнесменами"

В Тюмени начался форум "Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей". Выступая на его главной сессии, уральский полпред Владимир Якушев сообщил, что, когда идет разговор о форумах, говорят о больших начальниках, а следует говорить об аудитории: речь пойдет о предпринимательстве, к которому обращаются, важно иметь обратную связь. На форуме должны говорить бизнесмены, "за которыми мы будем записывать", сказал полпред.

"Кто-то хотел поделиться успехами в бизнесе, кто-то не удовлетворен чем-то, кто-то хотел послушать умных людей, набраться идей", - сказал Якушев.

Он поблагодарил губернатора Тюменской области Александра Моора за то, что форум проходит в Тюмени, где "умеют работать с предпринимателями". Полпред пожелал, чтобы участники форума удовлетворили свой интерес, и было мало тех, кому повестка мероприятия не понравилась бы.

Теги: Владимир Якушев, форум, "Российское предпринимательство 2023. Окно возможностей"


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