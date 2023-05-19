Танкисты из ЛНР поблагодарили детей из Прикамья за маскировочные сети

Танкисты из Луганской народной республики (ЛНР) поблагодарили пермских детей за переданные на фронт маскировочные сети, которые помогают скрыть технику от ударов ВСУ. Видеообращение опубликовано в telegram-канале "Прикамские витязи", передает корреспондент Накануне.RU.

На кадрах боец обращается к детям и коллективу учебного заведения "Уральское подворье"

"Дорогие ребята, которые учатся в учебном заведении заведении "Уральское подворье" Пермского края, вы делаете огромную работу, помогаете танковым экипажам скрывать свои боевые машины от неприятеля. Ваши изделия — маскировочные сети не раз помогали и будут помогать танкистам в бою. Я хочу обратиться к директору вашего учебного заведения Ольге Кругловой. Огромное спасибо вам и вашему коллективу за то, что воспитываете настоящих патриотов", — говорится в обращении.

Военнослужащий также попросил у детей еще 40 маскировочных сетей для гвардейского танкового батальона.