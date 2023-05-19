19 Мая 2023
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Соцпенсии по потере кормильца будут назначать в беззаявительном порядке

Социальные и страховые пенсии по потере кормильца, а также социальные пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Такой закон приняла Госдума.

Кроме того, перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности отдельным категориям граждан будет также осуществляться в беззаявительном порядке "с учетом развития современных информационных технологий".

Пенсия по потере кормильца детям должна назначаться в сокращенные сроки — не позднее пяти рабочих дней со дня поступления сведений о смерти. Заявления не потребуется. Социальный фонд будет получать информацию в том числе из федерального регистра сведений о населении.

Теги: пенсия


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