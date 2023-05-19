Беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму, - Baza

В Крыму беспилотник упал на железнодорожные пути, оборвав контактные провода, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел минувшей ночью недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе.

Отмечается, что железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить. На месте работают взрывотехники.

Накануне в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Причиной ЧП стал взрыв. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами.