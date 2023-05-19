19 Мая 2023
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Происшествия В России Крым
Фото: Накануне.RU

Беспилотник упал на железнодорожные пути в Крыму, - Baza

В Крыму беспилотник упал на железнодорожные пути, оборвав контактные провода, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, инцидент произошел минувшей ночью недалеко от станции Соленое Озеро в Джанкойском районе.

Отмечается, что железнодорожное полотно повреждено не было, однако движение поездов пришлось приостановить. На месте работают взрывотехники.

Накануне в Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Причиной ЧП стал взрыв. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь было приостановлено. Для пассажиров организовали трансфер автобусами.

Теги: беспилотник, крым, железная дорога


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