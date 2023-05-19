19 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ЛДПР хотят освободить от транспортного налога многодетных

Партия ЛДПР хочет освободить от транспортного налога многодетных и воспитывающих ребенка в одиночку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечает, что сейчас ряду категорий граждан полагаются определенные налоговые льготы, но их перечень в федеральном масштабе недостаточен. Нужно добавить туда многодетных и единственных родителей несовершеннолетних детей. Предполагается распространить инициативу на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.

Теги: транспортный налог, многодетные семьи


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