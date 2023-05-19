В ЛДПР хотят освободить от транспортного налога многодетных

Партия ЛДПР хочет освободить от транспортного налога многодетных и воспитывающих ребенка в одиночку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отмечает, что сейчас ряду категорий граждан полагаются определенные налоговые льготы, но их перечень в федеральном масштабе недостаточен. Нужно добавить туда многодетных и единственных родителей несовершеннолетних детей. Предполагается распространить инициативу на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил.