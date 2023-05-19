19 Мая 2023
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Политика Москва
Фото:Правительство Москвы

Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от "Единой России" - Ъ

Сергей Собянин будет выдвигаться на пост мэра Москвы в третий раз как кандидат от "Единой России", а не самовыдвиженцем, как это было до сих пор. В предыдущие разы "Единая Россия" поддерживала Собянина и не выдвигала своего кандидата.

Собянин входит в бюро высшего совета партии, в 2021 году возглавлял список "ЕР" на выборах в Госдуму.

Ожидается, что выдвижение состоится на партийной конференции, пишет "Коммерсант".

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, возглавляющего столичную ячейку "Единой России", Собянин решил выдвигаться от партии из-за своей тесной связи с ней, а также из-за консолидации общества вокруг президента и его партии.

Теги: сергей собянин, выборы, москва, единая россия


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