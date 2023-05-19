Собянин пойдет на выборы мэра Москвы от "Единой России" - Ъ

Сергей Собянин будет выдвигаться на пост мэра Москвы в третий раз как кандидат от "Единой России", а не самовыдвиженцем, как это было до сих пор. В предыдущие разы "Единая Россия" поддерживала Собянина и не выдвигала своего кандидата.

Собянин входит в бюро высшего совета партии, в 2021 году возглавлял список "ЕР" на выборах в Госдуму.

Ожидается, что выдвижение состоится на партийной конференции, пишет "Коммерсант".

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, возглавляющего столичную ячейку "Единой России", Собянин решил выдвигаться от партии из-за своей тесной связи с ней, а также из-за консолидации общества вокруг президента и его партии.