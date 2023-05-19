Сотрудникам уральского завода вручили ключи от новых квартир

На Среднем Урале 20 семей сотрудников ПАО "МЗиК" (завода им. Калинина) стали новоселами в рамках корпоративной жилищной программы предприятия.

Ключи от квартир с чистовой отделкой в ЖК "Народные кварталы" от застройщика "Атомстройкомплекс" калининцам в торжественной обстановке вручил директор завода Николай Клейн. Корпоративная жилищная программа позволяет укреплять кадровый потенциал предприятия, а перспективные сотрудники получают возможность при поддержке завода решить квартирный вопрос. На заводе им. Калинина программа действует с 2008 года, за это время владельцами жилья на льготных условиях стали более 500 заводчан.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", после церемонии вручения ключей новоселы посетили свои новые квартиры. Они оценили удобство планировки и качество внутренней отделки помещений, наличие закрытого двора с детской площадкой. Также отметили развитую инфраструктуру жилого комплекса: в шаговой доступности от "Народных кварталов" находятся детские сады и школы, магазины, остановки общественного транспорта и Парк Победы.

Сотрудники завода им. Калинина уже получали квартиры в других объектах "Атомстройкомплекса": ЖК "Северное сияние", ЖК "Ударник" и "Квартал энтузиастов", расположенных в Орджоникидзевском районе – предпочтительной локации для заводчан.

"Возможность жить в современных, безопасных условиях – базовая потребность человека. Поэтому корпоративные жилищные программы на крупных предприятиях всегда были и будут важным фактором мотивации. На протяжении многих лет мы помогаем предприятиям региона реализовывать корпоративные жилищные программы и таким образом удерживать в регионе ценных специалистов, содействовать развитию науки и производств на Урале. На нашем предприятии также действует корпоративная жилищная программа – ежегодно с ее помощью десятки сотрудников переезжают в современное, функциональное жилье от компании "Атомстройкомлекс", - заявил генеральный директор компании Валерий Ананьев.