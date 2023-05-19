В Тюменской области ликвидированы девять природных пожаров

В Тюменской области ликвидированы девять природных пожаров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

За истекшие сутки 18 мая зафиксировано четыре новых лесных пожара, ликвидировано два лесных пожара на площади 25 га. По данным на утро 19 мая в Тюменской области действуют восемь лесных пожаров на общей площади 191,4 га, семь из них локализовано на площади 103,9 га.

Кроме того, сегодня утром в регионе действуют пять ландшафтных пожаров на общей площади 1 162 га. За прошедшие сутки ликвидировано семь ландшафтных пожаров на площади 528 га.

Тушением природных пожаров занимаются 625 человек, используется 119 единиц техники. Для тушения природных пожаров применяются пять вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки произведен 201 слив воды общим объемом 1 576 тонн. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, в Тюменской области действует режим ЧС. Запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов. Предприятиям запрещено проведение любых огневых работ.

Нарушение требований пожарной безопасности повлечет наложение административного штрафа: на граждан — от 10 000 до 20 000 рублей, на должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, на юридических лиц — от 400 000 до 800 000 рублей.

При обнаружении пожара сообщите о нем по номеру 112.