Первым после перерыва рейсом Москва - Тбилиси в Грузию отправится глава организации "Солидарность во имя мира"

На первом после четырехлетнего перерыва авиарейсе по маршруту Москва – Тбилиси полетит грузинская делегация, ее возглавляет председатель общественной организации "Солидарность во имя мира" Мераб Чикашвили.

Выступая перед журналистами, Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина, отметив, что люди в Грузии хорошо понимают важность сегодняшнего события, пишет РИА Новости.

15 мая сообщалось, что российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запрет на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 г.